Reggio Calabria. Ritrovato uomo impiccato alla traversa della porta sotto la Curva allo stadio Granillo

Drammatico rinvenimento quest mattina allo Stadio Comunale Oreste Granillo di Reggio Calabria dove un uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato trovato impiccato alla traversa sotto la Curva Nord dell’impianto. Sul luogo la Polizia Scientifica della Questura di Reggio Calabria per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’uomo morto sembra abbia circa 45 anni e non farebbe parte dei club del tifo organizzato. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti per capire come l’uomo si sia introdotto all’interno del Granillo.

