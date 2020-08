Teramo, Operazione “Pesha”: restano in carcere

Restano in carcere i cittadini nigeriani tratti in arresto in data 21.07.2020 per associazione di tipo mafioso

Nell’ambito dell’operazione di cui all’oggetto si partecipa che nei giorni scorsi è stata data esecuzione all’ordinanza, emessa in data 12.08.2020, dal GIP del Tribunale di L’Aquila, con la quale è stata disposta la misura cautelare del carcere nei confronti dei sottoelencati cittadini nigeriani già ristretti presso il carcere a seguito dell’esecuzione, in data 21.07.2020, dei noti provvedimenti di fermo del P.M. in quanto facenti parte di un’associazione di tipo mafioso denominata “Supreme Eiye Confraternity (SEC)” o “EIYE”, sodalizio radicato in Nigeria, ma diffuso in molti Stati europei ed extraeuropei, equiparato per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali.

