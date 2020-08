Cinema: Ben Cross si spegne a Vienna

11:12 – Ben Cross, attore inglese principalmente noto per aver interpretato il personaggio dell’atleta ebreo Harold Abrahams protagonista del film Premio Oscar 1981 “Momenti di gloria”, si spegne all’età di 72 anni a Vienna, in seguito ad una breve malattia. Debuttò nel mondo del cinema con il film di guerra “Quell’ultimo ponte” al fianco di Sean Connery e Michael Caine all’età di 30 anni. Ben Cross, lavorò anche nel film del 1995 “Il primo cavaliere” di Jerry Zucker, in cui ha interpretato il cattivo Malagant, nel reboot cinematografico del 2009 di “Star Trek” come Sarek e anche per la TV.

SM