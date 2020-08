Consegnati i lavori di ripristino del 1° lotto della discarica di Melicuccà in località “La Zingara”

Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di ripristino del 1° lotto della discarica di Melicuccà in località “La Zingara”. L’intervento è stato avviato in attuazione dell’OPGR n.45/2020, a seguito dell’ultimazione delle procedure di affidamento espletate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sempre in attuazione all’Opgr 45/2020, sono altresì già state eseguite le indagini ambientali integrative sulla base del piano della caratterizzazione ambientale ex DLgs 152/2006 approvato dalla Regione Calabria. Le attività poste in essere consentiranno di avviare la realizzazione del più generale intervento di bonifica dell’area dell’ex discarica e, nel frattempo, di rendere utilizzabile, come disposto dall’Ordinanza regionale, il primo lotto della nuova discarica destinata ad accogliere circa 90.000 tonnellate di scarti. Il costo generale dell’intervento risulta pari a 15.000.000 di euro, di cui 2,5 destinati alla realizzazione del 1° lotto, i cui tempi di realizzazione sono stimati in circa 3 mesi dalla consegna. Alla procedura, gestita tramite il portale Mepa, sono state inviate circa 50 ditte (tutte iscritte alla white -list); aggiudicatario è risultato il Consorzio Stabile Aduno srl (Catania).