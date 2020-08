Covid-19. Adesso è toccato ai giovani …

Riceviamo e Pubblichiamo

Le teste dei giovani ebbene sì, anche stavolta ce l’hanno fatta. Non è bastato loro far cadere in un abisso profondo tutti noi adulti. Adesso è toccato ai giovani, a quelli che, durante il lockdown, sono stati consapevoli e maturi, quelli che la mattina sì alzavano per mettersi davanti ad un computer per assistere ad una lezione o a fare un esame, senza mai lamentarsi di nulla, quelli che ci hanno consolati dicendoci che tutto sarebbe andato bene, quelli che, nonostante tutto, hanno avuto fiducia in un futuro diverso. Il tutto, mentre voi eravate intenti a mangiare involtini primavera per far credere che il virus non arrivava dalla Cina. Bene, state annientando anche loro, soprattutto loro, per il solo fatto di aver trascorso qualche serata in discoteca, mentre da tutte le frontiere arrivano selvaggiamente senza alcun controllo (e non parlo solo dei migranti). Ragazzi, è arrivato il momento di ribellarsi,con coscienza e rispetto delle leggi. Vogliono le vostre teste… non dategliele.

Prof.ssa Lucia Mazzeo