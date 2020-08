Crotone: sbarcati 115 migranti nella notte, trasferiti al Centro Accoglienza per isolamento

11:33 – Durante la notte la Guardia Costiera al largo di Soverato (Cz) ha intercettato un’imbarcazione, sbarcata poi al Porto di Crotone, con a bordo 68 uomini, 26 donne e 21 minori, per un totale di 115 migranti di nazionalità afgana, iraniana, siriana e somala. Sembrerebbe che il porto di partenza sia quello di Antalaya in Turchia. ” Ad accogliere il gruppo sulla banchina del porto di Crotone c’era il dispositivo coordinato dalla Prefettura. I sanitari del Suem 118 che hanno effettuato un primo screening non hanno rilevato alcun problema sanitario” (cit. ANSA). I migranti sbarcati a Crotone sono stati in seguito trasferiti al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dalla Croce Rossa di Crotone, dove seguiranno una quarantena di isolamento prevista dalle norme anti Covid-19.