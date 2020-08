Mali: dimesso il Presidente Keita e sciolti Governo e Parlamento

10:34 – I soldati ribelli ieri hanno arrestato sia il Presidente Maliano Ibrahim Boubacar Keita che il suo Primo Ministro Boubou Cisse, dopo mesi di tensioni politiche e proteste avvenuti nello Stato del Sahel. In seguito a tali eventi. Durante la notte, il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato in un discorso trasmesso dalla tv nazionale Ortm le sue dimissioni e lo scioglimento del Parlamento e del Governo, con tali parole: “Ringraziando il Popolo Maliano per il sostegno in questi lunghi anni e per il calore del loro affetto, voglio informarvi della mia decisione di lasciare da questo momento in poi tutte le mie funzioni”, “E con tutte le conseguenze legali: lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e del Governo” (cit. ANSA).