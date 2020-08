Prato. Arrestata corriere nigeriana di eroina alla Stazione Centrale

Importante operazione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato di Prato, che ha permesso ieri pomeriggio di trarre in arresto un altro corriere nigeriano di eroina. Nella fattispecie, le manette sono scattate ai polsi di una ventiquattrenne nigeriana, incensurata, residente in provincia di Firenze e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione internazionale, trovata in possesso di 15 involucri nascosti nei pantaloni, contenenti complessivamente 163 grammi di eroina. L’operazione si colloca nell’ambito dei servizi di intensificazione del controllo del territorio pianificati nel corrente mese di agosto e disimpegnati da personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile, rivolti in particolare verso le zone urbane più sensibili sotto l’aspetto del deficit di sicurezza percepita, nelle quali rientra quella in cui è compresa la Stazione Centrale. La donna è stata fermata da un equipaggio di questa Squadra Mobile alla Stazione Centrale di Prato, dove era appena discesa da un convoglio proveniente dalla tratta ferroviaria appenninica. Al momento del controllo di polizia la donna ha provato, senza riuscirci, a disfarsi degli involucri di cui era in possesso, venendo scorta dagli operatori della Squadra Mobile, che in diverse recenti circostanze hanno neutralizzato corrieri nigeriani attivi, con modalità di fatto analoghe a quella descritta, nei traffici illeciti di approvvigionamento di eroina in città. La donna ventiquattrenne è stata quindi tratta in arresto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura di Prato, in attesa dell’odierno rito direttissimo.