Prato. Tenta nella notte di rubare nella sede della Chiesa Evangelica Cinese. Denunciato noto pregiudicato

Nella decorsa notte, alle ore 2.20 circa, un equipaggio delle Volanti, nel corso di attività di prevenzione e controllo effettuata nella zona di piazza Ciardi, ha proceduto all’identificazione di un individuo che si aggirava in maniera sospetta nella vicina via Protche il quale, generalizzato per un noto trentatreenne italiano originario di Napoli ma residente a Prato, pluripregiudicato per reati specifici ed attualmente sottoposto alla sola misura, disposta dall’Autorità Giudiziaria, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nel recente periodo protagonista di numerosi furti e spaccate in danno di esercizi commerciali della zona, per i quali è stato più volte deferito a piede libero e, nella notte del 9 agosto scorso, anche tratto in arresto dalle Volanti in flagranza di reato.

Sottoposto ad accurato controllo, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 16 cm. e lama da 6 cm., immediatamente sequestrato dagli Agenti. La verifica dell’area del controllo consentiva agli operatori di rinvenire a terra, a pochi metri di distanza dal pregiudicato, un strumento multiuso metallico richiudibile, da 35 cm. di lunghezza, che presentava frammenti di vetro incastrati; quindi, veniva accertato che la porta d’ingresso della vicina sede della Chiesa Evangelica Cinese presentava il vetro antisfondamento vistosamente danneggiato, segno inequivocabile di un pregresso tentativo di effrazione. Gli Agenti hanno condotto l’uomo in Questura, denunciandolo in stato di libertà per i reati di tentato furto aggravato, porto illegale di arma, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso nonché minacce a P.U., atteso il tenore verbale serbato dal pregiudicato.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Prato/articolo/8045f3d177dcd169809382317