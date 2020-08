Scuola. FdI: dal Governo solo messaggi confusi

(DIRE) Roma, 19 Ago. – “FdI denuncia da mesi lo stato di confusione nel quale versa il governo per quanto riguarda l’avvio del nuovo anno scolastico. Ora però, con l’avvicinarsi della data di riapertura la situazione sta diventando sempre più preoccupante. Fino a qualche giorno fa il ministro Azzolina aveva dichiarato che le mascherine per i bambini dai 6 anni in su non sarebbero state obbligatorie quando i bambini erano seduti al proprio banco. Oggi, invece, il responsabile del Comitato tecnico scientifico Miozzo, ha affermato che invece andranno indossate. Chiediamo al Ministro che vengano elaborate linee chiare e comprensibili ma temiamo che, se si continua cosi’, questo periodo che ci separa dal fatidico primo giorno di scuola, possa trasformarsi in un calvario per i presidi, i docenti e le famiglie con indicazioni puntualmente contraddette”. Lo dichiarano i deputati di FdI Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, rispettivamente responsabili del dipartimento istruzione e scuola di FdI. (Com/Vid/ Dire) 16:26 19-08-20