Amministrative. Barbaro ex Presidentde dell’ANGA a probabilmente a sostegno della Marcianò sindaco

In base ad alcune voci di corridoio, divenuto col passare delle ore un po’ più che indiscrezioni, Giuseppe Barbaro, ex Presidente di Confagricoltura Giovani in Calabria, si dovrebbe candidare in una lista civica a sostegno della candidata alla carica di Sindaco per la Città Metropolitana di Reggio Calabria professoressa Angela Marcianò. Un ottimo innesto quello di Giuseppe Barbaro (ex numero uno dell’ANGA) che darà valore aggiunto, soprattutto nell’estenzione del consenso tra i più giovani e tra gli addetti ai lavori del settore agricolo reggino, oltre che un’apprezzabile spinta in più per l’eventuale raggiungimento dell’obiettivo finale verso Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro di Reggio Calabria.

FR