Fermo, incendio azienda avicola a Monte Vidon Combatte

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per l’intera serata del 19 Agosto, per un incendio che si è sprigionato in un’azienda avicola a Monte Vidon Combatte, contrada San Giuseppe. Le fiamme hanno coinvolto due dei quattro capannoni dell’azienda che ospitavano migliaia di galline per la produzione di uova. Ogni capannone bruciato occupava una superficie di duemila metri quadrati. 24 i Vigili del Fuoco intervenuti dai comandi di Fermo ed Ascoli Piceno con 2 autopompe, 4 autobotti, 1 autoscala e 4 campagnole idriche. Dopo alcune ore la situazione era sotto controllo, ma ancora uomini e mezzi sono rimasti sul posto per la bonifica dell’area interessata dal rogo e per le verifiche tecniche di stabilità sui capannoni coinvolti.