Genova. Ruba champagne e spintona vigilante. Arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un pluripregiudicato di 24 anni per rapina. Il ragazzo, già noto al personale dell’Ipercoop per aver perpetrato altri furti, è stato “monitorato” da un vigilante fino all’uscita del supermercato. Giunto alle casse, ha pagato alcuni articoli ed è uscito, ma non appena ha realizzato di essere atteso per un controllo degli acquisti, ha lanciato a terra la busta della spesa per fuggire. La guardia giurata lo ha raggiunto ma il ladro lo ha spintonato riuscendo nuovamente a scappare, finchè un corpulento cittadino gli si è parato davanti bloccando la fuga. La volante dell’U.P.G. giunta sul posto ha arrestato e condotto il giovane in Questura. All’interno della borsa della spesa, oltre la poca merce regolarmente acquistata, vi erano 5 bottiglie di champagne per un valore complessivo di quasi 240 euro. Questa mattina la direttissima.