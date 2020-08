Incendio attività industriale a Pomezia (Rm)

Alle ore 00.03 del 20 Agosto i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pomezia per l’incendio di un’attività industriale. L’area rimasta coinvolta è circoscritta, al suo interno sono presenti otto capannoni, di cui 6, usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali, sono andati distrutti. La sala operativa ha inviato otto squadre con il supporto di un’autobotte chilolitrica (con un serbatoio che contiene 18.000 litri), il funzionario di guardia ed il capo turno. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, al termine delle quali sono iniziate la bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta.

