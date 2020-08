Coronavirus. Salvini: non c’è nessuna emergenza in corso

I ricoveri in stato gravissimo a Roma, Napoli e Padova non esistono

(DIRE) Roma, 21 Agosto – Per quanto riguarda la pandemia da CoVid-19 “non c’e’ nessuna emergenza in corso e chi dipinge l’Italia come un lazzaretto fa un danno al Paese”. Matteo Salvini, segretario della Lega, se ne dice convinto in una diretta Facebook dal Meeting di Rimini. “Se aumentano i tamponi aumentano i contagi – afferma Salvini – per fortuna non è il virus di Marzo, paragonare la situazione di oggi a quella di Marzo significa fare un torto ai morti e agli infermieri”. Oggi, sostiene il segretario della Lega, “il 90% dei contagi non entra in ospedale, non sono quelli di Marzo”, e “i ricoveri in stato gravissimo a Roma, Napoli, Padova non esistono”. (Ran/Dire) 18:38 21-08-20