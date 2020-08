Penultimo week end di Agosto molto affollato come da previsioni è raccomandata la massima prudenza ed attenzione quando ci si mette in strada. Sabato 22 e Domenica 23 Agosto sono giornate assolutamente da bollino rosso per la viabilità ed il traffico intenso atteso. La Polizia di Stato consiglia, se in viaggio, di tenersi costantemente aggiornati utilizzando il portale Viabilità Italia.