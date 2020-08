Locri, il 25 Agosto la presentazione del libro di Danila Santagata “Qualcosa di superiore”

Si svolgerà a Locri, alle ore 21.00 di venerdì 25 agosto 2020, presso la Corte del Palazzo di Città, la presentazione del libro di Danila Santagata “Qualcosa di superiore” (Scatole Parlanti) organizzata dall’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” nell’ambito del progetto “Natural-Mente Cultura”, con il patrocinio del Comune di Locri.

Interverranno: Domenica Bumbaca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Locri, Marisa Larosa, dell’Ass. Cult. Leggendo Tra Le Righe, Danila Santagata, l’autrice.

SI FA PRESENTE CHE L’EVENTO SI SVOLGERÀ IN UN LUOGO ALL’APERTO, MA SARÀ COMUNQUE NECESSARIO RISPETTARE LE NORMATIVE SANITARIE VIGENTI.

IL LIBRO: Trentasei racconti brutali e ipnotici. Uno spaccato di realtà sulla vita contemporanea, con vari contorni, amari e dolci. I vari personaggi si trovano a vivere estreme situazioni di vita quotidiana, lottano contro la malattia, contro la violenza e i soprusi, cercando di trovare dentro se stessi il coraggio per superare gli ostacoli e accettare quegli eventi improvvisi che non possono essere modificati. A vincere, in queste storie spesso piene di dolore, è la “forza superiore” che alla fine si scopre essere l’infinita capacità dell’uomo di combattere, resistere, amare e cercare la verità.

L’AUTRICE: Danila S. Santagata è una giornalista professionista. Calabrese di nascita, romana di adozione, ha lavorato a lungo nella comunicazione politica. Ha pubblicato i romanzi: “Dal suo punto di vista” (Aracne, 2010), “La quattordicesima volta” (Europa Edizioni, 2014) e la raccolta di racconti “Una finestra sul mondo” (Falco Editore, 2015). Nel 2016, ha deciso di abbandonare il mondo della “casta”, per lavorare in autonomia. Ha aperto un blog come opinionista, di politica e attualità, sempre molto attenta all’anticorruzione, alla lotta alle mafie e a quella contro le violenze, in particolare su donne e bambini.

IL PROGETTO: “Natural-Mente Cultura” giunto alla sesta edizione ha come obiettivo la realizzazione di vari eventi culturali attraverso i quali conoscere la storia, le tradizioni, la cultura e la natura del territorio.