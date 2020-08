Maria Torchia è “Miss La Pecora Nera Beach”

“Miss La pecora nera Beach” è Maria Torchia. La ventenne, eletta ad Amantea e originaria di Lamezia Terme trionfa la nuova selezione di Miss Italia Calabria. Si piazza invece al secondo posto Sara Mendicino, con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata con la fascia di Miss Miluna è Federica Foti; Miss quarta classificata con la fascia “Miss Be Much” Martina De Lorenzo; Miss quinta classificata Alice Papa; Miss sesta classificata infine Francesca Tiziana Russo. Maria Torchia ha così saputo conquistare la giuria di professionisti presenti alla manifestazione composta, oltre che dall’Avvocato Danilo Aloe, garante del concorso (non avente diritto al voto); da Elisabetta De Gaio, Fabio Pagliaro, Annalisa Alfieri, Sara Calvano, Lucia Malapena, Daniele Vadacchino, Sara Calvano e Vincenzo Pugliano. “E’ stata una vittoria inaspettata e sono super emozionata” – dichiara la vincitrice – “Vengo da Lamezia Terme e studio scienze dell’educazione presso l’Università della Calabria. Consiglio a tutte le aspiranti Miss di provarci e, per quanto riguarda me, continuerò a vivere questa avventura con il massimo spirito positivo”. Tra le aspiranti Miss Sharon Loprete, una giovanissima mamma: “Parecchie madri hanno partecipato al concorso, e questo per me è stato uno stimolo” – commenta Sharon – “Conciliare la maternità con concorsi come questo non è semplice, perché un bambino di nove mesi vuole stare principalmente con la mamma, dopo che si partorisce ci si fanno un sacco di problemi per il fisico, ma voglio fare notare che anche dopo una gravidanza una ragazza è bella comunque”. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua così a far brillare le luci del concorso di bellezza, valorizzando di volta in volta le caratteristiche che il singolo territorio è in grado di offrire: “Continuiamo la stagione in questo sesto anno consecutivo con l’entusiasmo di sempre, con il desiderio di fare sempre di più.” – affermano così gli agenti regionali – “L’emozione è tanta, e siamo fieri della fiducia che gli organizzatori hanno riposto in noi”. La serata si è ancora impreziosita con l’esibizione della cantante Eleonora Malara, già reduce da un provino per “Amici” e selezionata per “Il Cantagiro”. La kermesse è stata ospitata dal lido “La pecora nera Beach” di Amantea, attento alle misure anti covid, uno dei lidi più esclusivi della costa tirrenica cosentina. A condurre la serata lo speaker radiofonico Andrea De Iacovo e Linda Suriano, con le coreografie del corpo di ballo di Lia Molinaro. Presenti anche le Miss delle passate edizioni Annalisa Alfieri, Elisabetta De Gaio, Francesca Carolei e Denise Caligiuri; questa prima classificata nella precedente selezione. Un plauso agli organizzatori della difficile stagione estiva 2020 del lido “La pecora nera Beach” Giampiero Di Puglia e Fabio Pagliaro: “Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro lido la kermesse di Miss Italia Calabria,” – commentano i gestori – “poiché così facendo si dà maggiore lustro al territorio calabrese, unendo bellezza e cultura.” La carovana di Miss Italia Calabria continua con il prossimo appuntamento Sabato 22 Agosto 2020 alle 21:30, presso la suggestiva cornice del “Teatro dei Ruderi” di Cirella.

Ufficio Stampa CarliFashionAgency – Miss Italia Calabria