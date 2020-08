Prato. Spaccia cocaina sotto l’ ”occhio” delle telecamere di videosorveglianza cittadina. Denunciato pusher algerino

Una Volante in zona piazza Università

Ieri pomeriggio, alle ore 17.10 circa, equipaggi delle Volanti sono stati inviati in piazza Università per possibile attività di spaccio, posta in essere da un nordafricano, che era stato notato dagli operatori della Centrale Operativa della Questura, osservando le telecamere di videosorveglianza cittadina, incontrarsi in maniera sospetta con alcuni individui, verosimilmente per cedere loro sostanze stupefacenti. Sul posto gli Agenti hanno rintracciato ed identificato lo straniero per un trentatreenne algerino, irregolare, di fatto s.f.d., annoverante diversi precedenti specifici di polizia ed attualmente sottoposto alla sola misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La verifica del luogo del controllo ha permesso di rinvenire 5 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a complessivi 2,10 grammi, nascoste dal nordafricano all’interno di una staffa metallica di uno degli arredi urbani della piazza, che sono state sequestrate unitamente ai 530 euro nella disponibilità dell’algerino, questi verosimile provento di attività illecita. Condotto in Questura, il trentatreenne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.