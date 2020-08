Agrigento, rimasto senza soldi per il mangiare. Gli Agenti gli fanno la spesa e lui si emoziona

Vicenda fortunatamente a lieto fine per un anziano signore della zona di Agrigento. L’uomo sconfortato per le precarie condizioni economiche chiama in Questura. Gli Agenti di una Volante fanno la spesa per lui, alla quale contribuisce anche il gestore del supermercato. Al momento della consegna del cibo l’anziano si emoziona, è la breve testimonianza di solidarietà che si legge sul profilo ufficiale della Polizia di Stato. L’uomo aveva esaurito i soldi per pagare affitto e bollette e non aveva potuto comprare da mangiare.

