Università di Palermo, concorso per 32 ricercatori

L’Università degli Studi di Palermo indice le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di 32 posti di ricercatore a tempo determinato, con impegno a tempo pieno. Il contratto avrà durata triennale (con proroga), per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito elencati:

Dipartimento Di Biomedicina, Neuroscienze E Diagnostica Avanzata

Dipartimento Culture E Società

Dipartimento Di Scienze Politiche E Delle Relazioni Internazionali (Dems)

Dipartimento Di Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche

Dipartimento Di Fisica E Chimica – Emilio Segrè

Dipartimento Di Giurisprudenza

Dipartimento Di Ingegneria

Dipartimento Promozione Della Salute, Materno-Infantile, Di Medicina Interna E Specialistica Di Eccellenza “G. D’alessandro” (Promise)

Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari E Forestali (Saaf)

Dipartimento Di Scienze Economiche, Aziendali E Statistiche (Seas)

Dipartimento Di Scienze Umanistiche

Dipartimento Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, Dell’esercizio Fisico E Della Formazione (Sppeff)

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’Estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. La scadenza è fissata al giorno 6 Settembre 2020. Per tutti i dettagli del bando.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Universita-di-Palermo-concorso-per-32-ricercatori.aspx