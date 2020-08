Nexi Spa, azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale di banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione cerca personale con esperienza, in particolar modo laureati per la sede centrale di Milano. Le posizioni attualmente aperte sono:

Senior Compliance Specialist

Compliance Anti Money Laundering Analyst

It Process Senior Specialist

It Project Management Senior Specialist

Commercial Planning&Price Management Analyst

Cvm Data Senior Specialist

It Functional Senior Analyst Solution Design.

Per candidarsi è necessario consultare l’apposita pagina web aziendale, che poi “rimanda” al profilo Linkedin specifico di Nexi Spa.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Vuoi-lavorare-con-Nexi-Posizioni-aperte-per-laureati.aspx