Alle 8.30 circa del 24 Agosto la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Milazzo è intervenuta, con Autopompa Serbatoio e Pick-up con modulo attrezzato, per un incendio di una autovettura partito dal vano motore mentre era in marcia. Le operazioni di spegnimento sono avvenute a Barcellona Pozzo di Gotto sulla via statale Sant’Antonio. Al termine sono state messe in sicurezza l’auto e la zona circostante.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67050