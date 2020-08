Torino: con coltello e cocaina a bordo

Un arrestato ed un denunciato per gli agenti del commissariato Rivoli

Nel pomeriggio di Giovedì scorso una macchina stava percorrendo corso Francia, quando improvvisamente ha accelerato l’andatura, iniziando a zigzagare nel traffico. Il conducente, cittadino italiano di 51 anni, stava tentando di sfuggire alla vista di una pattuglia del commissariato Rivoli. Gli agenti, insospettiti dalla guida dell’uomo, lo hanno fermato per procedere al controllo dell’abitacolo e dei suoi occupanti. All’interno del cruscotto portaoggetti rinvengono un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm, di proprietà del conducente. Al passeggero, quarantenne di nazionalità italiana, viene trovato con un involucro di carta igienica, occultato negli slip, contenente circa 23 grammi di cocaina. Estesa la perquisizione anche al domicilio del quarantenne, gli operatori hanno ritrovato un bilancino di precisione nascosto in un mobile della camera da letto. Scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente mentre il cinquantunenne è stato denunciato per porto d’armi atti ad offendere.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6845f43aaff076be336886537