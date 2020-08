Meteo: tornano il caldo e il Sole, Week End incerto 

16:14 – L’Italia sta uscendo dalle turbolenze del Week End, ed entra in nuova nuova ondata di caldo e stabilità atmosferica dovuta all’alta pressione. Nubi sparse si manterranno sui rilievi montuosi per tutta la giornata di oggi , ma si dirameranno con l’avvento delle ore serali. Domani , Mercoledì 26 Agosto, le temperature riprenderanno a salire superando anche i 30 gradi e il tempo si manterrà per lo più soleggiato. Giovedì 27 Agosto il Sole invaderà tutta la Penisola Italiana e le temperature potranno sfiorare anche i 35 gradi nelle zone più aride. Il Week End risulta però ancora incerto, conclude il Meteo.