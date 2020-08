Padova, soccorsi due canoisti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti martedì 25 Agosto alle ore 9:04 circa nel comune di Noventa Padovana nelle acque del Bacchiglione per soccorrere due canoisti; uno di questi era rimasto incagliato con il proprio kayak nel rullo della chiusa. Stessa sorte per il secondo kayak, da li a breve, nel concitato tentativo dell’altro canoista di aiutare l’amico. Solo il tempestivo dei VVF e la vicinanza del luogo dell’intervento ha scongiurato il peggio; salvati quindi i due “Scout del gruppo Sarmeola 1” di 17 e 27 anni; successivamente recuperate le due imbarcazioni con l’ausilio dell’autoscala. Eseguita tecnicamente una calata con personale SAF, sulla verticale, che ha permesso di movimentare e sospingere le due imbarcazioni (una parzialmente fuori acqua ed una totalmente sotto) permettendone il recupero. Attimi di paura vissuti invece dal restante gruppo, altri 12 ragazzi tutti dello stesso gruppo della parrocchia di Sarmeola di Rubano/Padova, che, posizionati a bordo acqua, inermi hanno dovuto assistere a quella che fortunatamente non è divenuta una tragedia.

