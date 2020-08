Provincia di Talara, Perù: terremoto magnitudo 5,5, epicentro a Nord-Est di Mancora

11:16 – Oggi nella Provincia di Talara della regione di Piura alle 00:18, ora locale (07:18 ora italiana), è stata registrata una scossa di terremoto magnitudo 5,5 gradi Richter, comunica l’Istituto Geofisico del Perù (Igp). La “Cintura di fuoco del Pacifico”, in cui si registrano circa l’85% dei terremoti mondiali, coinvolge anche il Perù, infatti ha un’estensione di circa 40.000 chilometri ai due lati dell’Oceano. “L’epicentro del sisma, ha precisato l’Igp, è stato localizzato a 38 chilometri a nord-est di Mancora, con ipocentro ad una profondità di 45 chilometri” (cit. Ansa). Nelle province di Sechura, Sullana e Paita, ed anche in zone delle regioni di Tumbes, Lima, La Libertad e Amazonas, è stata avvertita chiaramente la scossa, tuttavia non ci sono stati finora danni a persone o cose, rassicura l’Istituto Nazionale per la Difesa Civile (Indeci) del Perù.

SM