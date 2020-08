Reggio Calabria. Elezioni Comunali: Il Centrodestra “presenta” Minicuci

Il Centrodestra ha presentato questa sera alla Luna Ribelle, locale all’interno del Lido Comunale, il suo candidato a Sindaco, il dottor Antonio Minicuci. Di fianco al candidato proposto dalla Lega, oltre alla moderatrice, la giornalista Giancarla Rondinelli erano seduti: Jole Santelli la Governatrice della Calabria; Wanda Ferro Parlamentare di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini leader della Lega. Lo spazio aperto dell’incontro è stato occupato in toto, tenute presenti le norme di distanziamento imposte dopo la pandemia covid-19. La Santelli ha dichiarato che Reggio Calabria si merita altri palcoscenici e deve tornare ai fasti del passato motivi per i quali il suo partito Forza Italia, ha deciso di appoggiare Minicuci con ben tre liste. Non è mancata una frecciatina a Falcomatà, con col quale non sono mancate le polemiche e le accuse per la gestione dei rifiuti nella Città Metropolitana. “Falcomatà si ricorda ora del problema dei rifiuti ma durante la scorsa legislatura regionale? Quando c’era in carica il suo “compagno” Oliverio e lo stato dei fatti era identico non denunciava nulla? Questa la sintesi dell’intervento della Governatrice. Minicuci è intervenuto subito dopo riprendendo il discorso dei rifiuti per il quale nel suo programma ha la messa in funzione della discarica di Melicucco e l’eliminazione della raccolta differenziata così com’è svolta adesso in centro città. Per il problema mancanza d’acqua in città, ha proposto di aggiornare le condotte idriche con un accorgimento che segnali esattamente la zona delle perdite d’acqua al fine di ripararle in tempi brevi ed evitare sprechi. Anche da parte sua non mancata un attacco politico all’attuale Primo Cittadino: “Chiede un secondo tempo” ma ha avuto sei anni”. Un breve intervento anche di Wanda Ferro che ha riconosciuto la vena programmatica delle idee di Minicuci, un tipo di politica di prospetto a cui Reggio in questi anni si era disabituata.

Quindi Matteo Salvini, che precedentemente aveva visitato il quartiere di Reggio Modena nella zona di Ciccarello, costatando la gravissima situazione di degrado urbano e sanitario dovuto alla presenza di una discarica a cielo aperto in strada. Una situazione invivibile già spesso denunciata dai media che a macchia di leopardo si manifesta anche in altre zone della città. Il leader della Lega ha fatto qualche passaggio sul Ponte sullo Stretto, del quale si è tornati a parlare come sempre prima delle elezioni, ed ha criticato fortemente quanto detto dal Premier Conte al riguardo di un ipotetico tunnel che colleghi la Calabria e la Sicilia. La Lega ha contribuito notevolmente dando prova di “praticità” nella ricostruzione del Ponte Morandi distrutto dall’incuria dell’uomo. Salvini auspica un gemellaggio tra Reggio Calabria e Genova, città in cui lo stesso Minicuci ha svolto il suo lavoro, due centri molto distanti ma che hanno molto in comune essendo entrambi “sul mare”. La vivibilità della città deve essere “ricostruita” questo il compito del quale si farà carico il candidato del Centrodestra, e con il quale si è conclusa la presentazione della candidatura di Antonino Minicuci.

FR

ph – Silvana Marrapodi