Santa Maria di Ricadi (VV): Caporal Maggiore dell’Esercito, libero dal servizio, salva 2 bagnanti

Disavventura a lieto fine in quel di Santa Maria di Ricadi, nel vibonese, dove un uomo ha rischiato di annegare ma è stato tratto in salvo dal Caporale Maggiore dell’Esercito Italiano Pasquale Faga, che si trovava in spiaggia, libero dal servizio. Il bagnante era in acqua su un materassino in compagnia di un minore in evidente difficoltà tanto che non riusciva a tornare a riva, forse a causa di una malore, anzi era spinto sempre più lontano. Il Caporale Faga, in forza al 5° Reggimento Fanteria “Aosta” di Messina si è prontamente tuffato in acqua ed ha riportato sulla battigia i due malcapitati prestando anche le prime cure, probabilmente si è trattato di una calo di pressione. I due si sono successivamente ripresi dallo spavento. La storia è riportata orgogliosamente tra le pagine del sito ufficiale dell’Esercito Italiano.

