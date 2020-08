Aosta. Autostrada come un circuito di Formula 1: sorpreso dalla Stradale a 240 km\h

Nel corso del periodo estivo la Polizia Stradale di Aosta ha intensificato in modo consistente i servizi di controllo della velocità lungo le strade della Regione attraverso l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche disponibili. Nell’ambito di un servizio di controllo programmato nei giorni scorsi lungo l’autostrada A\5 nei pressi di Pont Saint Martin gli operatori della Polizia Stradale hanno accertato attraverso l’autovelox che una autovettura immatricolata in Francia procedeva alla velocità record di 240 km/h in un tratto in cui il limite di velocità è di 130 km/h. Al proprietario del veicolo verrà comminata una sanzione di circa 900 euro e al conducente, una volta identificato, verrà imposto il divieto di guidare in Italia per un periodo che potrà arrivare fino ad un anno. La polizia Stradale segnala che da inizio anno sono oltre 2500 i verbali redatti per violazione dei limiti di velocità accertati lungo le strade della Valle d’Aosta.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Aosta/articolo/7745f4773642b89b133948154