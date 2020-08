Foibe. Gasparri: Commissione d’Inchiesta su ritrovamento 250 vittime

(DIRE) Roma, 27 Agosto – “Si formi subito una commissione di Inchiesta internazionale sul ritrovamento dei resti di 250 vittime gettate in una foiba slovena, la maggior parte dei quali adolescenti, trucidati in una notte del 1945 dalla barbarie comunista titina. Serve una decisa azione internazionale affinchè si individuino i responsabili e, se ancora in vita, vengano perseguiti e giudicati con decisione. La notizia di una foiba con resti umani di ragazzi e donne deve sconvolgere e coinvolgere le coscienze di tutti gli stati europei e ripristinare una verità storica per troppi anni celata sotto il velo dell’ideologia comunista che ha tentato di strappare pagine che appartengono di diritto e di fatto al libro della storia d’Italia e d’Europa”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Vid/ Dire) 21:46 27-08-20