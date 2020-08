Mali. La Giunta Militare ha liberato l’ex Presidente Keita

Dalla sua casa visto uscire rappresentante Minusma, Saleh annadif

(DIRE) Roma, 27 Ago. – L’ex presidente del Mali rovesciato da un colpo di stato militare e arrestato dai golpisti la scorsa settimana, Ibrahim Boubacar Keïta, è stato rilasciato e si trova ora nella sua abitazione nella capitale Bamako. Lo hanno annunciato tramite un messaggio su Facebook i militari del Comite’ national pour le salut du peuple (Cnsp). Non è ancora chiaro, si apprende da fonti locali, se l’ex capo di Stato è confinato in casa o se gli è permesso uscire. Keita, che a gennaio ha compiuto 81 anni, è sembrato in condizioni di salute discrete ed e’ sceso dalla sua auto senza bisogno di assistenza. Secondo diverse indiscrezioni rilanciate dall’emittente francese Radio France International (Rfi), il rappresentante speciale della Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif, e il responsabile della divisione per i diritti umani della missione, Guillaume Ngefa, sono stati visti lasciare la residenza di Keita poco dopo il suo arrivo. Il rilascio dell’ex presidente era stato chiesto con insistenza alla giunta militare sia dall’Unione Africana (UA) che dall’Unione Europea (UE), nonchè da tutti i Paesi della regione. (Est/ Dire) 18:24 27-08-20