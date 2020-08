Milano, picchiato e rapinato alla fermata del pullman: la Polizia arresta minorenne

Ieri mattina in via Marignano, gli agenti della volante hanno arrestato per rapina aggravata in concorso un cittadino egiziano di 16 anni il quale, poco prima, insieme ad altri due complici, aveva rapinato un giovane cittadino filippino di 20 anni. La vittima, mentre attendeva un suo amico alla fermata del bus 45, era stata avvicinata dai tre rapinatori che, dopo averlo bloccato e colpito con un pugno all’addome, gli avevano rubato zaino e cellulare ed erano poi scappati. I poliziotti, giunti sul posto, hanno arrestato il giovane rapinatore che era stato bloccato poco prima dalla vittima e dal suo amico. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f47768a78812772093854