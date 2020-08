(DIRE) Roma, 27 Agosto – Un vasto incendio di sterpaglie è divampato, intorno alle ore 17, in un’area verde nei pressi di Settebagni, a Roma. La zona colpita dalle fiamme si estende da via San Quirico D’Orcia fino a via Sant’Antonio da Padova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, già a protezione di alcune abitazioni civili presenti in zona, e la Protezione Civile. In azione anche alcuni elicotteri. Nessun ferito. (Ago/ Dire) 18:49 27-08-20