Torino: Scippo in monopattino

Arrestato un minore dagli agenti del Commissariato San Donato

Lunedì, poco prima delle 20, una donna esce da un supermercato e percorre via Belli per dirigersi a casa. Mentre sta leggendo di messaggi al cellulare viene raggiunta alle spalle da due persone a bordo di un monopattino che, in modo fulmineo, le strappano di mano lo smartphone e si danno alla fuga. La vittima inizia ad urlare, fatto che attira l’attenzione dei passanti. Alcuni di questi, tra i quali un poliziotto libero dal servizio, si pongono all’inseguimento degli scippatori i quali, dopo aver abbandonato il mezzo, fuggono in via Lessona prima e via Omegna poi. Uno dei due, dopo aver sbattuto contro un’auto in sosta, rompendone lo specchietto retrovisore, cade per terra e viene raggiunto e bloccato dagli inseguitori. Il reo, un minore straniero, viene poi consegnato agli agenti del Commissariato San Donato nel frattempo giunti sul posto. Il giovane viene arrestato per furto. I poliziotti ritroveranno poi anche il cellulare abbandonato su un cornicione di un condominio di via Nazario angolo via Pamparato, smartphone riconsegnato poi alla proprietaria.