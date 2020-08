Ancona, scontro tra auto e TIR a Marina di Montemarciano

Un incidente stradale tra un’auto e un TIR è accaduto questa mattina alle 6:30 a Marina di Montemarciano, all’incrocio tra via Roma e via Adriatica. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno collaborato nell’assistenza alla donna alla guida dell’auto, rimasta ferita nello scontro e poi trasportata in ospedale, e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Nessuna conseguenza per l’autista del TIR. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza. (can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67172