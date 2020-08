Lucca. Fugge al controllo della Polstrada: arrestato per resistenza e lesioni a P.U. e detenzione di sostanza stupefacente

Durante l’attività di controllo del flusso veicolare in ambito autostradale, attuato dalla Polizia Stradale al fine di scongiurare condotte di guida pericolose da parte di automobilisti e autotrasportatori, una pattuglia della Sottosezione Polstrada di Viareggio ha tratto in arresto un uomo di 30 anni M.I. nato a Rapallo, dopo un movimentato inseguimento conclusosi al casello A12 di Massa. Ieri pomeriggio la pattuglia notava una Fiat Punto all’interno di una piazzola di sosta dell’A/12 e si fermava al fine di prestare soccorso al conducente. Questi, alla vista della pattuglia, partiva repentinamente con l’intento di sottrarsi al controllo e pertanto i poliziotti si ponevano all’inseguimento fino al casello di Massa. Prima di raggiungere il casello, con una manovra intenzionale urtava la pattuglia e proseguiva la fuga oltrepassando le piste di pagamento del pedaggio. Subito dopo effettuava manovra di inversione per ritornare in autostrada e speronava più volte la pattuglia tentando di riprendere la fuga. Alla fine i poliziotti riuscivano a bloccarne la fuga, sfilandone le chiavi dal cruscotto mentre l’uomo colpiva gli agenti con un ombrello rifiutandosi di scendere dall’auto. A dare ausilio alla pattuglia intervenivano due volanti della Questura di Massa e una pattuglia di un istituto di vigilanza privata della zona. Dopo una breve colluttazione le pattuglie riuscivano ad arginare la violenza dell’uomo che nella mano destra stringeva ancora due involucri contenenti hashish. Veniva arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti nonché per guida sotto l’assunzione di droga, poiché nel sangue aveva anche tracce di cocaina e cannabinoidi. Nel movimentato episodio sia l’arrestato, che i due poliziotti della Polstrada riportavano lesioni per giorni dieci.