Migranti. Musumeci: avanti nonostante chi fa il ruffiano del potere

“Difendo il diritto alla salute di ci si trova in Sicilia”

(DIRE) Palermo, 28 ago. – “Noi continueremo sulla nostra strada e andremo avanti nonostante i tanti commenti da parte di chi fa il ruffiano del potere, da parte di qualche religioso che avrà sbagliato mestiere perchè voleva ‘prendere i voti’ e ha preso quelli della Chiesa invece di prendere quelli del partito, e al di la’ di qualche compiacenza che speriamo possa essere presto smentita”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un video postato su Facebook, tornando sul tema dei migranti e della sua ordinanza sospesa per decisione del Tar. “Noi siamo fermi nella nostra posizione – ha aggiunto -, vogliamo solo difendere il diritto alla salute di chi sta e di chi si trova in Sicilia. Vogliamo poi che Roma finalmente faccia per intero la propria parte”. (Sac/Dire) 17:03 28-08-20