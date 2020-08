Nel pomeriggio di oggi la centrale del 112 ha allertato il 118 per il ritrovamento del corpo esanime di un uomo in mare. L’ambulanza arrivata sul posto, sul litorale della zona Sud della città di Reggio Calabria, non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Non è stato possibile identificare il cadavere in quanto l’uomo, in apparenza uno straniero, era privo di documenti utili al riconoscimento personale.

FR