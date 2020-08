Reggio Calabria: Finale Regionale Miss Mondo Calabria vince Alice Ligato assegnate anche le altre fasce

Ieri, Giovedì 27 Agosto 2020, presso il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, si è tenuta la finale di “Miss Mondo Calabria” organizzata dalla DB Model di Mario Vitolo, agente unico con Valeria Pellegrino delle Regionali Calabria e Sicilia, in cui 23 ragazze (Silvia Cagliostro, Chiara Marrapodi, Virginia Raffa, Giulia Morabito, Hibia Missaoni, Chiara Morabito, Alessia De Stefano, Agata Marino, Vanessa Foti, Francesca Paola Anzillotta, Giulia Celesia, Alice Placanica, Aurora Barillà, Jaunty Laicona, Alice Ligato, Greta Bisogni, Caterina Mafrica, Carmen Caratozzolo, Roberta Alagna) di età compresa tra i 16 e i 26 anni, si sono contese il titolo di “Miss Italia”. “Miss Mondo Italia” è la selezione Nazionale ufficializzata alla scelta della candidata italiana a “Miss World”, a cui DB Model partecipa da diversi anni, promuovendo la cultura della bellezza in Italia e nel Mondo. Il concorso di bellezza richiede ai severi giudici di scegliere la ragazza che tra tutte mostra, oltre alla bellezza estetica, anche il portamento, il talento e la personalità più interessanti, infatti essi hanno avuto la possibilità di conoscere le ragazze personalmente durante tutta la giornata, per poter poi scegliere la ragazza più adeguata al titolo di “Miss Mondo Calabria”.

Il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria si è ben prestato per l’evento in cui sono state realizzate tre passerelle per permettere a tutti i numerosi presenti e ai giudici, nel rispetto delle norme Anti Covid-19, la visione totale della Kermesse. Le ragazze hanno compiuto tre uscite in passerella, che hanno permesso di decretare la vincitrice Alice Ligato e coloro le quali passeranno alle Semifinali Nazionali: Greta Bisogni, Silvia Cagliostro,Caterina Mafrica, Chiara Marrapodi, Hibia Missaoni e Giulia Morabito, inoltre vince il titolo di “Miss Web” con più di 3000 voti, Carmen Caratozzolo, e infine Roberta Alagna si aggiudica il titolo di “Miss Clivia”. Le ragazze vincitrici tra il 29 Novembre e l’8 Dicembre 2020 andranno a far lustro della Bellezza Calabrese a Gallipoli per la Finale Nazionale del concorso “Miss Mondo Italia”.

Silvana Marrapodi