Roma, tragico incidente sulla A1

Un tragico incidente è accaduto questa mattina intorno alle 11 sull’autostrada A1, diramazione Sud, all’altezza di Torrenova. Un’autovettura si è scontrata con un mezzo pesante, nell’impatto ha preso fuoco e le fiamme l’hanno avvolta completamente. Per il conducente non c’è stato niente da fare. Sul posto sino immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Tuscolano 2 e di Marino che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per la durata delle operazioni con inevitabili ripercussioni sul traffico. Presente anche la Polizia Stradale per accertare la dinamica degli avvenimenti. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67181