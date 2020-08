L’azienda italiana Luxottica, multinazionale leader nella produzione e commercializzazione di occhiali, ha aperto nuove opportunità professionali all’interno del suo organico. Fondato nel 1961 ad Agordo, in provincia di Belluno, il gruppo è presente in oltre 150 paesi dislocati nei cinque continenti, ed è una delle aziende italiane con il fatturato annuo più alto. Attualmente Luxottica impiega circa 80mila dipendenti. Ecco nel dettaglio un elenco delle risorse ricercate dal gruppo in questo momento:

Pricing manager;

Copywriter;

Creative Planner;

Web Editor;

Performance Marketing Manager;

Performance Marketing Specialist;

SEO Techinical Analyst;

Web Analyst;

E-Commerce Manager.

Alla pagina Lavora con noi di Luxottica è possibile riscontrare anche ulteriori offerte, in Italia e all’estero. Alla stesso link, inoltre, sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti nel curriculm e le modalità di selezione del personale per entrare a far parte del gruppo.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Assunzioni-in-Luxottica.aspx