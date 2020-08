Pubblicato il bando per noleggio di due unità navali per la sorveglianza sanitaria

Sono destinate ai migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi. Manifestazioni di interesse entro il 31 Agosto

È on line l’avviso pubblico per il noleggio di due navi battenti bandiera italiana e/o comunitaria da destinare all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. L’avviso, emanato dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, a seguito della determina a contrarre firmata dal soggetto attuatore, il capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale, è consultabile sul sito del Mit insieme alla documentazione tecnica. Gli operatori economici interessati ad essere invitati a produrre un’offerta, devono presentare, entro le ore 10.00 del giorno Lunedì 31 Agosto 2020.

fonte – https://www.interno.gov.it/it/notizie/pubblicato-bando-noleggio-due-unita-navali-sorveglianza-sanitaria