Roma. Sgomberato insediamento abusivo sull’Appia Antica

Denunciati 6 cittadini di origini africane

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez, con l’ausilio degli agenti della Polizia Ferroviaria, hanno ultimato nella giornata di ieri le operazioni di sgombero dell’area limitrofa al binario morto posto nei pressi del civico 16 di via Appia Antica. L’intervento si è reso necessario sia per il ripristino della sicurezza dei trasporti sulla linea ferroviaria e sia per la salute dei cittadini poiché gli occupanti erano soliti accendere fuochi e abba ndonare rifiuti di ogni genere. La presenza di persone nell’area, già rilevata dai poliziotti durante il monitoraggio del Parco della Caffarella e delle aree limitrofe, segnalata anche da numerosi cittadini sia mediante esposti che attraverso i social network, già attivi da tempo con il gruppo FB “Caffarella No Roghi Tossici”, ha consentito di contrastare il fenomeno dei roghi tossici all’interno dell’area.

Nel corso delle operazioni, sono stati denunciati in stato di libertà per indebita occupazione dell’area e inosservanza delle attuali leggi sull’immigrazione n. 6 cittadini di origini africane, tutti senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, di età compresa tra i 40 e i 60 anni di età e 4 dei quali tossicodipendenti. Messa in sicurezza l’area è stata parzialmente bonificata visto l’ingente quantitativo di materiale accumulato. La Bonifica terminerà lunedì 31 Agosto.