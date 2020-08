Soldato dell’Esercito Italiano percorre 635 km a piedi da Bolzano a Roma, per raccogliere fondi contro i linfomi

L’Esercito Italiano comunica ancora una bella notizia tramite le sua pagine ufficiali social, in questo caso via Twitter. I Militari Italiani raccontano la con orgoglio la storia di altruismo ed amore per il prossimo del soldato Matteo Luddeni, il quale ha percorso circa 635 chilometri a piedi (che è la distanza che divide Bolzano dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma). L’importante e impegnativa impresa sportiva, portata a termine dal militare dell’Esercito Italiano è destinata a raccogliere fondi da destinare alla lotta contro i linfomi.

