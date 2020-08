Esplosione e fiamme a bordo di una carretta del mare: 3 vittime e diversi feriti tra i migranti a largo di Crotone

Sono tre le vittime accertate dopo l’incendio divampato su un barcone che trasportava migranti a largo delle coste di Crotone. Almeno uno tra i migranti è al momento ancora disperso in mare. Secondo la Prefettura di Crotone sull’imbarcazione viaggiavano 21 persone ma 13 erano state già sbarcate nella notte a Sellia Marina, con l’aiuto della Guardia di Finanza che stava scortando i migranti verso la città pitagorica, durante il tragitto un’esplosione ha causato il ferimento di 5 migranti (due in condizioni gravi poi trasportati in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro) ed 2 feriti tra i militari delle Fiamme Gialle che stavano prestando il soccorso come riporta l’Ansa. (immagini di repertorio)

FMP