Ferrara. Con alcol e musica ad alto volume festeggiavano il funerale di un connazionale scomparso in Nigeria. Allontanati dai giardini

Nella serata di ieri la sala operativa inviava le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale presso i giardini di Via Monti Perticari in quanto era stata segnalata la presenza di un nutrito gruppo di extracomunitari che stazionavano sulle panchine e in terra, consumando birra e altre bevande alcoliche e ascoltando musica ad alto volume. I presenti riferivano che stavano festeggiando il funerale del padre di un loro connazionale scomparso in Nigeria. Gli operanti, considerata la motivazione della riunione in quel luogo, li invitavano a mantenere un comportamento appropriato e a evitare ogni eccesso. Infatti gli stranieri erano aumentati in numero, avevano la musica ad alto volume, persistevano nel bere alcolici, abbandonando le bottiglie vuote in terra. Stante la situazione, unitamente a personale dell’Esercito impegnato in città nell’operazione “Strade Sicure”, la Polizia di Stato poneva termine al festeggiamento allontanando la folla presente e si prodigava affinchè il parco fosse ripulito dalle bottiglie di vetro facendole riporre negli appositi contenitori. La professionalità mostrata dagli operatori e la prontezza con cui sono intervenuti ha permesso di evitare che si creassero ulteriori problemi che potessero influire sull’ordine e la sicurezza pubblica.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/24015f4a73e89d16e054987054