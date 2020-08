Milano, fermato per un controllo: la Polizia lo arresta con mezzo etto di hashish

La scorsa notte a Milano in via Matera i poliziotti del Commissariato Porta Genova, durante il controllo del territorio nel quartiere Vigentino, hanno fermato un cittadino marocchino per un controllo. Gli agenti l’hanno trovato in possesso di 50 grammi di hashish, 1,5 grammi di cocaina e 100 euro in banconote di piccolo taglio. I poliziotti hanno arrestato il 38enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f4b69897f0ca811543080