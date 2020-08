Governo. Brunetta (FI): la priorità è la ripartenza, non la legge elettorale

(DIRE) Roma, 31 Ago. – “La priorità non è certamente la legge elettorale. Da domani tutta la politica italiana si concentrerà sulla legge elettorale, se la maggioranza riuscirà ad incardinare in commissione alla Camera, una bozza di riforma per dare un segnale al referendum del 20 e il 21 settembre. Ma in questo momento e’ forse questa la priorita’ del Paese e del Parlamento? Agli italiani importa qualcosa se in una commissione alla camera viene incardinata una riforma elettorale (di cui non sanno nulla), quando c’e’ il problema dei consumi, in caduta libera, e della chiusura del 30-40% delle imprese? Gli italiani sono forse eccitati dall’algoritmo alla tedesca della riforma dell’Irpef quando sappiamo che per fare una riforma fiscale occorrono 20-30-40 miliardi che non ci sono? Gli italiani hanno bisogno di chiarezza e di certezze, di sapere se ci sara’ il Mes con 37 miliardi, disponibili da subito, per attrezzarci sulle spese sanitarie (e siamo gia’ in ritardo); se ci sara’ Sure (27-28 miliardi per la cassa integrazione); se la scuola ripartira’ o no”. Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia intervenendo a ‘Tgcom 24′. “Il problema e’ far ripartire la ‘locomotiva Italia’ perche’ la cassa integrazione e’ anch’essa in funzione della ripartenza della produzione, altrimenti ci troviamo di fronte ad un gatto che si morde la coda. Se blocchi i licenziamenti e dai la cassa integrazione all’infinito, la locomotiva non riparte. Per questo occorre dare stimoli al mercato attraverso investimenti nelle infrastrutture pubbliche e private e realizzare tutti i decreti attuativi dei provvedimenti sulla ripartenza. Altrimenti sara’ il disastro”, ha concluso. (Anb/ Dire) 18:09 31-08-20