I sismografi dell’USGS (United States Geological Survey) hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.0 in Iran. In base ai dati forni dall’istituto americano il terremoto ha avuto il suo epicentro 42 chilometri a nord-est di Mehr, nella provincia di Fars nella zona Centro-Sud dell’Iran, mentre l’ipocentro a circa 10 chilometri di profondità nel sottosuolo. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o strutture nelle zona colpite dal sisma in Iran.

